Mr. Bungle publicará el show “The Night They Came Home” en multiples formatos

La noche de Halloween del año pasado, Mr. Bungle transmitió un concierto especial vía streaming titulado “The Night They Came Home“, el cual ahora, tendrá su lanzamiento oficial en una variedad de formatos. Esto, porque el próximo 11 de junio a través de Ipecac Recordings llegará el concierto en versiones de CD, DVD, Bluray y una edición especial en VHS, conteniendo la totalidad del show además de algunos extras.

Para aquel show, la banda interpretó canciones del álbum “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“, además de algunos covers especialmente para el concierto. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada, y un adelanto con el registro del quinteto interpretando “Bungle Grind“.

Tracklist de “The Night They Came Home”:

1. Won’t You Be My Neighbor?

2. Anarchy up Your Anus

3. Raping Your Mind

4. Bungle Grind

5. Methematics

6. Hell Awaits/Summer Breeze

7. Eracist

8. World up My Ass

9. Glutton for Punishment

10. Hypocrites/Habla Español O Muere

11. Spreading the Thighs of Death

12. Loss for Words

13. Sudden Death

14. Loss of Control