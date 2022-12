Mr. Bungle publica “The Night They Came Home” de manera gratuita

Llegó el día. Hoy debutará finalmente en nuestro país Mr. Bungle, y aunque lo hará con su refrescada formación compuesta por Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn junto a los recién llegados Dave Lombardo y Scott Ian, de igual manera será un momento muy esperado por los fanáticos que podrán escuchar en vivo las canciones de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny“, regrabación del primer demo que grabó el conjunto en 1986 y que los acerca más a los sonidos del thrash metal en contraste con la música experimental por la que son principalmente reconocidos.

Para celebrar los seis conciertos que hará la banda en Sudamérica (cuatro en Chile y el resto en Argentina y Brasil), es que se ha liberado a través de YouTube el show “The Night They Came Home“, donde interpretan todas las canciones del disco, además de algunos covers a Van Halen, Corrosion Of Conformity, Seals & Crofts, entre otros.

Mira la presentación acá: