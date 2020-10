Mr. Bungle estrena la regrabación de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny”

No queda duda que la nueva versión de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny“, el primer demo que grabó Mr. Bungle en 1986, era uno de los lanzamientos más esperados de este año, y finalmente hoy se acaba la espera para conocer qué se traía entre manos Mike Patton, Trey Spruance, Trevor Dunn, y los recién llegados Dave Lombardo y Scott Ian. Esta nueva versión del demo, contiene un total de 11 canciones entre algunas presentes originalmente en el demo que la banda grabó en 1986 (y que nunca habían sido estrenadas con calidad de estudio),además de una canción inédita (“Eracist“) y covers a Stormtroopers Of Death y Corrosion Of Conformity.

Sin más preámbulos, escucha lo nuevo de Mr. Bungle a continuación: