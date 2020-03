Mr. Bungle confirma regrabación de “The Raging Wrath of the Easter Bunny”

Hasta que finalmente se confirmó. Luego de jugar al misterio tras sus conciertos de regreso, Mr. Bungle comenzó a publicar una serie de fotografías en el estudio, lo que indicó que la banda estaba grabando nuevo material para ser publicado en algún momento de este año. Pues bien, bastante de cierto hay en esa afirmación, ya que el conjunto acaba de anunciar oficialmente que están en el estudio regrabando su primer demo, “The Raging Wrath of the Easter Bunny“, para ser publicado en el otoño norteamericano a través de Ipecac Recordings.

La noticia fue entregada a través de un extenso reportaje publicado en Revolver, donde el conjunto comenta que están grabando las canciones del mencionado demo, los covers que tocaron durante los conciertos de reunión, y los temas inéditos de sus primeros años que nunca fueron publicados (y que sí tocaron en sus últimos shows). No está claro todavía cuales serán las canciones que se incluirán en el disco, pero de que se está grabando todo el material, se está grabando.

Recordemos que Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn, miembros originales de Mr. Bungle, actualmente están tocando en compañía de Dave Lombardo en la batería y Scott Ian en la guitarra, los que si bien fueron catalogados de invitados especiales en la reciente serie de shows, se encuentran trabajando también con la banda desde el año pasado, cuando comenzó a tomar forma todo el proceso detrás de este lanzamiento. Estaremos atentos a novedades sobre este esperado disco, así como también un primer adelanto de la música que contendrá.

Te dejamos a continuación con una extensa galería del proceso: