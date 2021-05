Mr. Bungle comparte versión de “Loss Of Control” de Van Halen

El próximo 11 de junio a través de Ipecac Recordings, Mr. Bungle publicará el concierto “The Night They Came Home“, en versiones de CD, DVD, Bluray y una edición especial en VHS. Luego de haber presentado un adelanto con “Bundle Grind“, ahora la banda estrena el cover de “Loss Of Control” de Van Halen que interpretaron durante aquel show que se transmitió la noche de Halloween del año pasado vía streaming.

Para aquel show, la banda interpretó canciones del álbum “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“, además de algunos covers especialmente para el concierto.

Mira a la banda interpretando el cover: