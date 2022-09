Mr. Bungle anuncia shows en Santiago y La Serena

Uno de los debuts más esperados en Chile para este año será el de Mr. Bungle, ya que el proyecto encabezado por Mike Patton llegará para ser parte de Knotfest Chile el próximo 11 de diciembre en el Estadio Monumental. Ahora, se suman novedades, confirmándose dos nuevos shows del quinteto durante su paso por Chile: el 10 de diciembre en el Teatro Coliseo de Santiago y el 13 de diciembre en el Teatro Centenario de La Serena, instancias donde la banda estará presentando las canciones de su reciente lanzamiento “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” (2020).

La banda ahora compuesta por Mike Patton junto a Trey Spruance, Trevor Dunn, y los recién llegados Dave Lombardo y Scott Ian, llegarán interpretando la nueva versión de su demo de 1986, con un sonido predominantemente en la vereda del thrash metal y versiones de artistas como Stormtroopers Of Death y Corrosion Of Conformity.

La venta de entradas para el show en Santiago está disponible en Punto Ticket, con estos valores:

Cancha: $46.000

Platea Alta: $46.000

Platea Baja: $46.000

En el caso de La Serena, los tickets están disponible mediante el sistema Punto Ticket. Estos son los valores: