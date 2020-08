Mr. Bungle anuncia los detalles de su próximo LP y estrena nueva versión de “Raping Your Mind”

Se acabó la eterna espera, tras cumplirse un año desde que se anunció su reunión (y en el aniversario 29 de su primer álbum, además), Mr. Bungle acaba de anunciar todos los detalles de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny“, regrabación de su primer demo de 1986 que se convertirá en el nuevo LP del conjunto a cargo de Mike Patton, y del cual ya podemos conocer el primer adelanto con la nueva versión de “Raping Your Mind“, que puedes escuchar más abajo.

El álbum será publicado en una gran variedad de formatos el próximo 30 de octubre a través de Ipecac Recordings, conteniendo un total de 11 canciones presentes originalmente en el demo que la banda grabó en 1986, y que nunca habían sido estrenadas con una calidad de estudio como lo es ahora. Para esto, Patton se acompañó de dos de sus compañeros presentes en esa época, Trevor Dunn y Trey Spruance, teniendo también como adiciones de lujo a Scott Ian y Dave Lombardo para la gira de reunión y las sesiones de este trabajo.

Tracklist de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny”: