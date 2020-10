Mr. Bungle anuncia concierto en streaming: “The Night They Came Home”

“The Night They Came Home” ese es el nombre de un especial concierto en streaming que prepara Mr. Bungle para el próximo 31 de octubre, justo a tiempo con el lanzamiento de “The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“, que llegará a todas las plataformas un día antes. Para la ocasión, se presentará la alineación actual del conjunto con Mike Patton, Trevor Dunn, Trey Spruance, Scott Ian y Dave Lombardo, y si bien no se ha comentado si será un show como los de la gira de reunión (solo con material de dicho demo), se espera que se centre netamente en la etapa thrash del conjunto.

Los tickets para el show, además del merch especial, puede ser encontrado en este LINK.