Mötley Crüe confirma grabación de cuatro nuevas canciones

En 2015, Mötley Crüe abandonó los escenarios con lo que fue su gira de despedida, donde recorrieron principalmente Estados Unidos para tocar sus últimos conciertos juntos, firmando incluso un documento legal que les impediría realizar cualquier tipo de actividad en vivo de por vida. Obviamente, la letra chica se refería solamente a los shows en vivo, ya que todo indica que el cuarteto está trabajando en nueva música.

Primeros se encendieron las alarmas por una serie de posteos en redes sociales, donde se vio al baterista Tommy Lee y el bajista Nikki Sixx trabajando en el estudio junto al productor Bob Rock, sembrando dudas sobre el motivo de esa reunión.

Luego de eso, fue el propio Vince Neil, vocalista de la banda, quien confirmó que se encontraban trabajando en cuatro nuevas canciones, luego de que publicara un tweet donde comentaba que se reuniría con sus compañeros:

Exciting news! I’ll be going back in recording studio in a few weeks with the boys to record 4 brand new Motley Crue tracks! Rock On!!

— Vince Neil (@thevinceneil) September 13, 2018