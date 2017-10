Morrissey tocó cuatro nuevas canciones en los estudios Maida Vale de la Radio BBC

El próximo 17 de noviembre está señalado como el día del esperado regreso discográfico de Morrissey. El músico británico volverá a través de “Low In High School“, décimo larga duración de su carrera y sucesor de “World Peace Is None Of Your Business” (2014).

El primer single del álbum -“Spent The Day In Bed“- fue revelado hace dos semanas y ahora el ex The Smiths adelantó 4 nuevas canciones mediante una presentación en los estudios Maida Vale de la Radio BBC. Dentro del setlist de 13 canciones, el compositor incluyó las nuevas “I Wish You Lonely“, “Home Is a Question Mark“, “Jacky’s Always Happy When She’s Up On The Stage” y “When You Open Your Legs“.

Puedes escuchar la sesión completa a partir de la hora 2:00:00 ingresando AQUÍ.

