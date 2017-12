Morrissey publica comunicado aclarando polémica entrevista

Hace un par de semanas, Morrissey se ganaba el odio y la crítica de medio mundo al salir en defensa de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, como todos sabemos, dos personajes que están siendo acusados de abuso sexual.

Sin embargo, lo replicado por el medio alemán (Der Spiegel) que hizo públicas las declaraciones parece no haber sido lo que él ex The Smiths quiso decir exactamente, porque aquel compartió un comunicado mediante sus redes sociales asegurando que lo sacaron de contexto y que lo tergiversaron. Incluso, el compositor dice haber pedido las grabaciones de la entrevista a los responsables, pero no se le han querido entregar. Por lo mismo, tomó la decisión de no conversar nunca más con medios escritos.

Esto fue lo que dijo:

Un par de semanas atrás, tontamente permití que el medio alemán Der Spiegel entrara en mi vida. Como volaron ansiosamente desde la querida Berlín hasta la querida Los Ángeles para hablar y reírnos, supuse que había un entendimiento mutuo.

¿Mataría a Donald Trump? No, nunca.

¿Apoyaría las inclinaciones privadas de Kevin Spacey? No, nunca.

¿Apoyaría el abuso de niños? No, nunca.

¿Apoyaría el acoso sexual? No, nunca.

¿Apoyaría la violación? No, nunca.

¿Refleja Der Speigel mis opiniones justamente? No, nunca.

¿Volveré a hablar alguna vez con la prensa escrita? No, nunca

En el mundo de la música, como en la política, si muestras algún signo de estar disponible a hacer la diferencia, vas a ser bloqueado, y tus brazos estarán atados. En el mismo mundo de la música, si no tienes nada qué decir, si tu cerebro es un congelamiento mental y tus canciones sin sentido son como ojos sin vida, entonces la posición número 1 te va a esperar sin pedirla, y tus reseñas de 5 estrellas van a mantener viva a la prensa. La música es la eternidad, y el llamado para 2018 es sobre el momento en el que hay que ser nuevos y diferentes. Pero debes olvidar a los medios escritos que están encaprichados con sus propias reflexiones y no quieren las tuyas. No tengas huevos ni cerebro, y sé impreciso y una basura, y ellos te escoltarán por ahí como una pequeña bolsa de excremento. ¿Puedes sentir el viento entre cada oreja?

Mientras tanto, nuestras solicitudes a Der Speigel para que nos entreguen los audios sin edición, ni manipulados, han sido negadas. Que esa respuesta hable por sí sola.