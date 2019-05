Morrissey interpretó “I Won’t Share You” de The Smiths por primera vez en vivo

La semana pasada, Morrissey finalizó sus 7 noches de residencia en Broadway, donde interpretó varias sorpresas durante sus conciertos. El sábado, en la noche final, Morrissey sorprendió a los asistentes con una interpretación de “I Won’t Share You“, canción de The Smiths presente en su álbum “Strangeways, Here We Come” (1987).

Por supuesto, un asistente capturó el momento desde la audiencia, y lo puedes revisar a continuación: