Morrissey finalizó abruptamente un concierto luego de que fans subieran al escenario

Morrissey suele hacer noticias por cosas extra musicales, ya sea por sus polémicos dichos, o por cualquier situación que sólo podría pasar en un concierto de Moz. Lo último, fue el final abrupto de un concierto suyo en la ciudad de San Diego, donde el músico debió abandonar abruptamente el escenario luego de que los fans comenzaran a subir al escenario, abalanzándose encima y no permitiéndole terminar la canción. Para ser justos con el ex The Smiths, el show ya parecía estar terminando, ya que el incidente ocurrió en la canción “Everyday Is Like Sunday“, segundo track, y por ende el último según la duración de sus shows, interpretado durante el bis.

Ahora, para alegría de sus seguidores, recordemos que el inglés ofrecerá dos conciertos en Chile, primero en el Gran Arena Monticello (14 de diciembre) y luego en el Movistar Arena (15 de diciembre). Las entradas para ambos shows ya están disponibles bajo sistema Puntoticket con los siguientes precios:

Gran Arena Monticello | 14 de diciembre

Cancha – Etapa 1: $38.000 (AGOTADAS)

Cancha – Etapa 2: $45.000

Platea Baja Trebol: $65.000

Platea Baja Trebol Parcial: $45.000

Platea Baja Corazón: $55.000

Platea Baja Central: $45.000

Platea Baja Diamante: $55.000

Platea Baja Pica: $65.000

Platea Baja Pica Central: $45.000

Platea Alta Trebol: $45.000

Platea Alta Trebol Parcial: $26.000

Platea Alta Corazón: $35.000

Platea Alta Central: $26.000 (AGOTADAS)

Platea Alta Diamante: $35.000

Platea Alta Pica: $45.000

Platea Alta Pica Central: $26.000

*Precios sin cargo por servicio

Movistar Arena | 15 de diciembre

Cancha Vip: $80.000

Cancha – Etapa 1: $35.000 (AGOTADAS)

Cancha – Etapa 2: $39.000

Platea Baja Diamante: $75.000

Platea Baja Golden: $60.000

Platea Baja Silver: $45.000

Platea Alta Golden: $35.000

Platea Alta Silver: $28.000 (AGOTADAS)

Tribuna: $20.000 (AGOTADAS)

*Precios sin cargo por servicio

*Descuento Movistar AGOTADO

