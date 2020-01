Morrissey anuncia nuevo disco: “I Am Not A Dog On A Chain”

El ex The Smiths había estado muy callado en los últimos meses, pero al fin rompió el silencio. Y fue de la “buena manera” y no como suele hacerlo, ya que en esta oportunidad Morrissey abrió la boca para anunciar su nuevo disco de estudio, el primero con canciones originales desde “Low In High School” de 2017.

“I Am Not A Dog On A Chain” se llamará la placa, contará con 11 tracks y será lanzado el 20 de marzo. Y para comenzar a saborearlo, Moz compartió el primer single, “Bobby, Don’t You Think They Know?”, el que interpreta junto a la actriz y cantante estadounidense Thelma Houston.

Escucha lo nuevo de Morrissey a continuación, y revisa el tracklist y portada de “I Am Not A Dog On A Chain”.

Tracklist y portada de “I Am Not A Dog On A Chain”.