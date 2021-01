Mono anuncia nuevo álbum en vivo: “Beyond the Past – Live in London With The Platinum Anniversary Orchestra”

Ahora es el turno de Mono comenzar con su propio año musical, dado que la banda japonesa dio a conocer el nombre de su próximo larga duración, el cual será un registro en vivo llamado “Beyond the Past – Live in London With The Platinum Anniversary Orchestra”, el que saldrá el próximo 19 de marzo a través de Pelagic Records.

Esta instancia llamada Beyond the Past, nombre adoptado para el lanzamiento, se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre de 2019 en el aclamado Barbican Centre en Londres, Inglaterra, la que contó con la participación de Boris, Envy, Alcest, y los colaboradores ingleses, A.A. Williams y Jo Quail por el aniversario número 20 de los japoneses.

Por último, para calmar las ansias de esta nueva entrega, ya se encuentra disponible el primer adelanto en vivo de la agrupación con la canción “Meet Us Where The Night Ends”.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción:

Tracklist de “Beyond the Past – Live in London With The Platinum Anniversary Orchestra”: