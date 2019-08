Mondo Generator se presentará en Chile

Un nuevo show se suma a la cartelera local, tratándose esta vez de un músico muy querido en nuestro país. Esto, porque el ex QOTSA y Kyuss, Nick Oliveri, se presentará en nuestro país con su proyecto Mondo Generator, haciendo un show el próximo 14 de noviembre en MIBAR, recinto ubicado en Santa Isabel 0350, Providencia.

Además de Oliveri en el bajo y voz, la formación está completada por Mike Pygmie de John García And The Band Of Gold en guitarra, y Michael Amster de Nebula en batería. El proyecto, reúne una gran diversidad de estilos, el conjunto está principalmente marcado por el punk y el stoner rock.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Eventrid, con los siguientes valores: