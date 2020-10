Mogwai estrena canción y anuncia nuevo álbum: “As The Love Continues”

Los escoceses de Mogwai acaban de anunciar los detalles de “As The Loves Continues”, su décimo álbum de estudio, que será publicado el próximo 19 de febrero a través de Temporary Residence Ltd. y Rock Action Records. Además del anuncio, la banda compartió el primer adelanto de este sucesor de “Every Country’s Sun” (2017) con la canción “Dry Fantasy”, que puedes escuchar al final de esta nota luego de conocer los detalles de este próximo larga duración.

Este disco fue grabado con el productor Dave Fridmann, quien originalmente trabajaría con la agrupación en Norteamérica, pero debido a la actual pandemia del coronavirus, se terminó haciendo cargo de la supervisión del proceso a través de videollamada. Serán 11 composiciones las que forman este trabajo, incluyendo colaboraciones con Atticus Ross de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson.

Tracklist de “As The Love Continues”: