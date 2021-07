Ministry estrena single y anuncia nuevo disco: “Moral Hygiene”

Camino a lo que será el lanzamiento de “Sometimes I Might Be Introvert“, llega un nuevo single de Little Simz titulado “I Love You, I Hate You“, el que se suma a tracks ya conocidos de este LP como “Introvert“, “Woman” y “Rollin Stone“. Recordemos que el disco se publicará el próximo 3 de septiembre a través del sello Age 101.

Escucha el track a continuación: