Mike Shinoda publica video junto a Chino Moreno: “Lift Off”

Estos días han estado marcados por la enredada historia de System Of A Down y su (a estas alturas casi imposible) próximo álbum de estudio. Eso sí, lo anterior no es motivo para que sus integrantes sigan activos haciendo otro tipo de cosas, siendo el guitarrista Daron Malakian el más presente de ellos.

El músico ha estado lanzando diferentes adelantos de “Dictator” (2018), el LP de regreso de su proyecto alterno, rebautizado como Daron Malakian And Scars On Broadway. Esta vez, es el turno de “Guns Are Loaded“, otro de los tracks que formará parte de este nuevo trabajo discográfico.

“Dictator”, tiene fecha de salida para el 20 de julio, a pesar de haber sido grabado en 2012, ya que el guitarrista lo conservó durante todo este tiempo.

Escucha el track a continuación.