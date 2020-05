Mike Patton interpreta cover de S.O.D. junto a Scott Ian, Charlie Benante y Dan Lilker

La cuarentena ha dado para todo, y ahora es Mike Patton quien sorprende con material a la distancia al interpretar una versión “Speak English Or Die“, clásico de S.O.D. (Stormtroopers Of Death) junto a destacados músicos como Scott Ian, Charlie Benante y Dan Lilker. La gran sorpresa de esto, eso sí, es que Patton, bautizado como “The Lonely Ranger“, lo hace con una polera decorada con una serie de banderas chilenas, incluyendo la frase “Patton Es Chileno“.

Dicha polera fue regalada al músico en su visita a nuestro país en 2018 con su proyecto Mondo Cane, y el momento en que la recibe lo puedes ver al final de esta nota. En cuanto a la canción, interpretada bajo el título “Speak Spanish Or Die“, fue incluida en los setlist de la gira de reunión de Mr. Bungle, por lo que también se espera de que sea parte del álbum “The Raging Wrath Of The Easter Bunny” que será publicado próximamente, y en donde Patton comparte créditos con Ian, ya que el guitarrista de Anthrax se encarga de las seis cuerdas en esta nueva alineación de los Bungle.

Mira el cover acá:

El momento en que Patton recibe la polera: