Mike Patton anuncia nuevo disco de tētēma: “Necroscape”

Junto con Fantômas y las colaboraciones con John Zorn, tētēma debe ser uno de los proyectos más experimentalmente raros de Mike Patton. En 2014, junto al pianista australiano Anthony Pateras editaron el álbum “Geocidal” y, al transcurrir los años, todo el mundo pensó que esa placa sería el único sabor de aquel plato.

Pero no, porque más de un lustro después el inquieto vocalista de Fatih No More acaba de anunciar a través de su Facebook oficial que tētēma tendrá un segundo LP. Este llevará por nombre “Necroscape”, tendrá 13 tracks y será lanzado el 3 de abril de este año.

Escucha el primer adelanto de “Necroscape”, lo nuevo de tētēma, “Haunted On The Uptake”.

necroscape (out 4/3/2020) by tetema

Tracklist y portada.