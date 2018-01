Miembros originales de The Smashing Pumpkins se reúnen en el estudio

Una extraña, pero sin duda gran noticia surgió en horas de esta tarde: Journey, la banda norteamericana responsable de los clásicos “Don’t Stop Believin‘”, “Any Way You Want It” u “Open Arms“, regresará a Chile para participar en la Semana Peñaflorina, evento con larga tradición en la comuna del poniente de la región metropolitana.

Así lo confirmó el alcalde Nibaldo Meza a Radio Contacto de Talagante, señalando lo siguiente: “Partimos el día sábado 10 de febrero y nos vamos a extender con esta Semana Peñaflorina hasta el domingo 18. El día 10 va a estar con nosotros Fernando Ubiergo y Camila Moreno, el día 11 vamos a tener a Anita Tijoux“. El edil continúa: “También estará la Banda Conmoción, Chancho en Piedra, Guachupé y el día 16 Journey, un artista internacional de primer nivel“.

Como adelanta el alcalde Meza, el evento se realizará entre los próximos 10 y 18 de febrero (con el anticipo en los días previos de un festival de corte folclórico) en dos puntos de la comuna: la Plaza Malloco y el Parque Comunal El Trapiche.

Este es el programa completo del espectáculo:

Plaza de Malloco

Sábado 10 de febrero | Fernando Ubiergo y Camila Moreno

Domingo 11 de febrero | Anita Tijoux y Banda Conmoción

Parque Comunal El Trapiche

Jueves 15 de febrero | De Saloon y Chancho en Piedra

Viernes 16 de febrero | Journey y Guachupé

Sábado 17 de febrero | We Are The Grand, Los Ángeles Negros + artista nacional por confirmar

Domingo 18 de febrero | Javiera Mena y Moral Distraída

*En los eventos de Parque Comunal El Trapiche las puertas se abrirán a las 11:00 Hrs. A partir de las 16:00 Hrs. tocarán bandas locales, y desde las 19:00 Hrs (aproximadamente) comenzarán los shows principales

La admisión al festival es totalmente gratuita. Sólo existe un cobro de $3.000 por concepto de estacionamiento para quien llegue en vehículo.

En HumoNegro nos contactamos con la Municipalidad de Peñaflor para corroborar toda esta información, y la encargada del área de comunicaciones, Alejandra Rodríguez, ratificó la realización del evento y la presencia de Journey con las características mencionadas.