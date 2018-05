Miembros de Primus publicarán disco con banda que formaron en los ochenta

A poco más de dos años de haber sufrido la muerte de su amigo y guitarrista, Piotr Grudziński, los polacos de Riverside anunciaron oficialmente su regreso discográfico. La banda europea tendrá su vuelta a fines de septiembre próximo a través de “Wasteland“, trabajo que se convertirá en el séptimo LP de su carrera.

Sin revelarse aún los detalles de la producción, como su fecha exacta de lanzamiento, track listing o portada, el grupo se mantiene ahora como un power trio, sin que alguien llegara a ocupar el lugar dejado por Grudziński (cuya muerte finalmente se dio por un paro cardíaco). Además de esto, los de Varsovia firmaron recientemente una alianza exclusiva con el sello InsideOut Music, abandonando a Mystic Production.

Well, we’re back in the game! We’re happy to tell you that our seventh album will be called “Wasteland” and will be released at the end of September this year. More info soon! pic.twitter.com/koCMzFMhmP

— Riverside (@riversidepl) 21 de mayo de 2018