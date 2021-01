Miembros de Limp Bizkit, Mastodon, Veruca Salt, 311, y más, versionan “Mountain Song” de Jane’s Addiction

Diversos músicos aprovecharon el encierro para concentrarse en nuevas ideas y como consecuencia de ello, nace el colectivo Kings of Quarantine, en el que artistas se reúnen virtualmente para interpretar canciones. Para esta instancia, se juntaron Wes Borland de Limp Bizkit, Bert McCracken de The Used, Bill Kelliher de Mastodon, Richard Patrick de Filter, P-Nut de 311, Tanner Wayne de In Flames y Louise Post de Veruca Salt con el fin de apoyar a los técnicos de la música que se han visto perjudicados durante esta pandemia.

La canción que permitió este encuentro fue “Mountain Song” de Jane’s Addiction, que fue versionada por los músicos antes mencionados. Al igual que la versión anterior, “We Care A Lot” de Faith No More, la causa fue organizada por Jason Rockman y Kevin Jardine de Slaves On Dope junto a más músicos para recaudar dinero hacia la causa de “Roadie Relief”.

Mira el cover a continuación: