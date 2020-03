Miembros de Converge, Hatebreed, The Red Chord, y más, forman nuevo proyecto: Umbra Vitae

Otro proyecto fruto de la unión de varios músicos reconocidos aparece en el panorama, ya que Jacob Bannon, frontman de Converge, ha anunciado Umbra Vitae, banda en la que comparte créditos con gente como el guitarrista Sean Martin (ex Hatebreed y actual Twitching Tongues), Mike McKenzie y Greg Weeks de The Red Chord, además del baterista Jon Rice (actual miembro de Uncle Acid & The Deadbeats, y ex integrante de Job For A Cowboy). Juntos publicarán un álbum de estudio del cual ya conocemos el primer adelanto, así como el resto de detalles que componen la placa.

“Shadow Of Life“, primer álbum del conjunto, será publicado el 1 de mayo a través de Deathwish Inc., teniendo 10 cortes de un brutal death metal, tal como se puede apreciar en “Return To Zero“, el primer adelanto del LP. Te dejamos a continuación con todos los detalles como tracklist, portada, y el primer single.

Tracklist de “Shadow Of Life”: