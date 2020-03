Miembros de Bad Religion, S.O.A., Girls Against Boys y Refused forman nueva banda: Fake Names

Tras haber publicado “CALIGULA” el año pasado, los ojos del mundo se pusieron sobre Lingua Ignota, proyecto de Kristin Hayter que ahora estrena una nueva canción. Se trata de “O Ruthless Great Divine Director“, track incluido en la serie Adult Swim Singles, y que muestra a la artista en todo el esplendor lírico y sonoro que la ha acostumbrado.

Recordemos que hace tan solo unas semanas, Hayter publicó el álbum “Grave Of A Dog“, primera obra de su proyecto Sightless Pit, en donde comparte créditos con Lee Buford de The Body y Dylan Walker de Full Of Hell, por lo que no sería de extrañar que próximamente nos sorprenda con el lanzamiento de algún nuevo LP.

Escucha el nuevo single acá: