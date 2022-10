Mick Mars de Mötley Crüe anuncia su retiro de los escenarios

Hace tan solo unos días Mötley Crüe anunciaba su llegada a Sudamérica para el Stadium Tour junto a Def Leppard, pero ahora, el esperado regreso de la banda a Chile se ha tornado un tanto amargo con el anuncio de que Mick Mars, guitarrista fundador de la banda, se retirará de los escenarios debido a sus constantes problemas de salud. A través de un comunicado exclusivo al medio norteamericano Variety, el músico confirmó la noticia, agregando que esto significa solamente su retiro de las giras y no de la banda, ya que seguirá siendo parte de ella.

“Mick Mars, cofundador y guitarrista principal de la banda de heavy metal Mötley Crüe durante los últimos 41 años, ha anunciado hoy que debido a su dolorosa lucha en curso con la Espondilitis Anquilosante (A.S.), ya no podrá hacer giras con la banda. Mick continuará como miembro de la banda, pero ya no puede soportar los rigores de la vida en gira. La Espondilitis Anquilosante es una enfermedad degenerativa extremadamente dolorosa y paralizante, que afecta a la columna vertebral“, indica el comunicado.

Cabe señalar que el comunicado informa netamente esta noticia, no agregando detalles de quien será su reemplazo durante los próximos compromisos que tendrá la banda en vivo. De todos modos, algunos trascendidos han indicado que John 5, guitarrista de Rob Zombie, sería quien lo reemplace durante los próximos shows del conjunto.