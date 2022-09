METZ estrena colaboración junto a Joel Talbot de IDLES: “Come On Down”

Alerta de colaboración, y se trata de una entre dos gigantes. Esto, porque METZ acaba de estrenar “Come On Down“, nueva canción junto a Joe Talbot de IDLES, la que viene acompañada de “Heaven’s Gate“, que ya había sido publicada en el videojuego “Cyberpunk 2077” bajo el seudónimo de Blood And Ice.

La nueva canción era parte de las sesiones de grabación de su reciente álbum “Atlas Vending“, pero nunca fue completada para incluirla en el disco. Luego de eso, la banda se dirigió a Talbot para participar en la canción, siendo el resultado final que podemos escuchar ahora.

Escucha los tracks a continuación: