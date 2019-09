Metronomy regresa a Chile con show en solitario

Comenzamos la jornada con excelentes noticias, ya que se confirma el regreso de Metronomy a nuestro país, el cual se concretará el próximo 5 de diciembre en la explanada del Centro Cultural Matucana 100, donde la banda británica hará un repaso a su carrera, además de mostrar las canciones de su álbum “Metronomy Forever“, a publicarse en septiembre.

Dicho álbum, representa un regreso de la banda luego de tres años desde “Summer 08“, publicado en 2016, tratándose de su sexto trabajo discográfico. En esta obra, se incluyen las ya estrenadas “Lately“, “Salted Caramel Ice Cream“, “Walking In The Dark“, y “Wedding Bells“, donde se mantiene el sello que caracteriza a los liderados por Joseph Mount.

Por supuesto, en la fecha habrá un repaso a los anteriores discos como “Pip Paine (Pay The £5000 You Owe)” (2006), “Nights Out” (2008), “The English Riviera” (2011), y “Love Letters” (2014), las que sonarán fuerte en el reencuentro con el público local luego de su paso por Lollapalooza Chile 2018., la cuarta y última de sus presentaciones en Santiago.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: