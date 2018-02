Metallica rindió homenaje a Cliff Burton tocando “Orion”

La semana pasada te contábamos que la ciudad natal de Cliff Burton decidió homenajear al fallecido músico instaurando su propio día, esto, a propósito del que hubiera sido el cumpleaños número 56 de aquel (10 de febrero). Sin embargo, no sólo fue la cuna del bajista la que recordó su legado, sino que también lo hicieron sus compañeros de Metallica.

Y es que en su reciente presentación en Italia (también durante el 10 de febrero), la banda trajo la memoria de Burton a través de una interpretación de “Orion“, clásico tema instrumental que forma parte del legendario “Master Of Puppets” (1986) y que estuvo compuesta por el mismo Burton junto a James Hetfield y Lars Ulrich.

Puedes ver un registro de la presentación aquí:

Threw in Orion tonight for Cliff.. the first time in almost a year. A very special moment. Thank you Turin for your generosity and warm vibes. 🇮🇹 #wanna #metinturin #cliffburton pic.twitter.com/v0HjEZ2atT

— Lars Ulrich (@larsulrich) 11 de febrero de 2018