Metallica recibirá el Premio de Música Polar

Luego de que supiéramos que James Hetfield va a realizar su debut como actor en la película “Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile“, ahora nos enteramos sobre grandes novedades que tienen que ver exclusivamente con Metallica, una prestigiosa distinción a su dilatada trayectoria.

La legendaria banda de thrash metal norteamericana recibirá el Polar Music Prize (Premio de Música Polar), reconocimiento sueco a la excelencia musical que es considerado extraoficialmente como el Premio Nobel de la Música.

En temporadas anteriores, el premio (que se creó el año 1989 y se comenzó a entregar en 1992), ha sido otorgado a artistas como Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Ennio Morricone, Patti Smith, Gilberto Gil, Björk, Pink Floyd, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Elton John, Chuck Berry, Quincy Jones o Sting, entre muchos otros.

Además del galardón, los autores de “Nothing Else Matters” recibirán un total de US$126.000, suma que donarán a su organización All Within My Hands.