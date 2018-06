Metallica recibió el Polar Music Prize

Si bien esta semana Metallica se vio envuelta en una polémica tras las declaraciones de Dave Mustaine y una situación sobre cesión de derechos, la banda responsable de “Master Of Puppets” se pudo sacudir del problema de la mejor manera posible al ser galardonada con el prestigioso Polar Music Prize (Premio de Música Polar), reconocimiento sueco a la excelencia musical que es considerado extraoficialmente como el Premio Nobel de la Música.

A la ceremonia, que se realizó el pasado miércoles 13 de junio, llegaron Lars Ulrich y Robert Trujillo para aceptar el premio en nombre del grupo. Las introducciones estuvieron a cargo de los legendarios Roger Glover e Ian Paice de Deep Purple, y además hubo una versión de “Enter Sandman” realizada por una banda que incluyó a Tobias Forge (Cardenal Copia) de Ghost, integrantes de Candlemass y los productores suecos Vargas & Lagola. Revisa el momento más abajo.

En temporadas anteriores, el Polar Music Prize (que se creó el año 1989 y se comenzó a entregar en 1992) ha sido otorgado a artistas como Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Ennio Morricone, Patti Smith, Gilberto Gil, Björk, Pink Floyd, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Elton John, Chuck Berry, Quincy Jones o Sting, entre muchos otros.

Además del reconocimiento, Metallica recibió un total de US$126.000, suma que donarán a su organización All Within My Hands.