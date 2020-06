Metallica publica show en Madrid de 2008

Hace tan solo una semana fue que Lamb Of God estrenó su esperado nuevo álbum de estudio, obra homónima que ha recibido excelentes comentarios. Para celebrar esto, y promocionar su disco, es que el conjunto originario de Richmond, Virginia, publicó una sesión en cuarentena, donde interpretan canciones como “Checkmate“, “New Colossal Hate” y “Laid To Rest“, todas grabadas a distancia por los miembros.

Mira la sesión acá: