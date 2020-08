Metallica publica interpretación de “For Whom The Bell Tolls” en “S&M2”

Prácticamente ya no queda nada. El próximo 28 de agosto tendremos el esperado video y álbum en vivo “S&M2” de Metallica, por lo que hoy la banda acaba de estrenar un nuevo adelanto para ir calentando motores de cara a la llegada definitiva de este lanzamiento. Se trata de la interpretación de “For Whom The Bell Tolls“, que se suma a las estrenadas anteriormente “All Within My Hands”, “Nothing Else Matters“ y “Moth Into Flame“.

Recordemos que en septiembre del año pasado la banda se reunió nuevamente con la San Francisco Symphony para interpretar un set de canciones nuevas y clásicas con arreglos sinfónicos. El show muestra lo que fueron dos noches en el Chase Center de San Francisco, incluyendo también material adicional detrás de cámaras, así como entrevistas, y más.

Mira la presentación a continuación: