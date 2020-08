Metallica comparte show en Nueva York de la gira “The Big Four”

Vaya sorpresa para iniciar la semana, ya que independiente de algunos covers y un excelente álbum en vivo, no teníamos noticias sobre Father John Misty desde el álbum “God’s Favorite Costumer” de 2018, eso hasta ahora, porque el músico acaba de estrenar dos canciones inéditas. Se trata de “To S.” y “To R.”, siendo una contribución del hombre también conocido como Josh Tillman para el volumen 5 de Sub Pop Singles Club.

Ambos tracks fueron grabados en Los Angeles con producción de Dave Cerminara y Haxan Cloak, sin duda todo un regalo para los fans de Tillman. Por el momento, se desconoce si esto dará pie a más actividad de su parte o la llegada de un nuevo disco, pero estaremos atentos a cualquier novedad.

Escucha ambos tracks a continuación: