Metallica anuncia reedición por los 30 años de “…And Justice For All”

Julia Holter está de regreso con lo que será su nuevo álbum de estudio, ya que la compositora norteamericana acaba de anunciar los detalles de “Aviary“, obra que verá la luz el próximo 26 de octubre a través de Domino. Se trata del sucesor del excelente “Have You In My Wildnerness“, lanzado en 2015, transformándose así en su quinto trabajo de estudio.

Además, la artista estrenó el primer adelanto de este nuevo álbum, con video incluido. Se trata de “I Shall Love 2“, canción que puedes escuchar más abajo.

Revisa la portada, el tracklist, además del video de “I Shall Love 2”, a continuación.

Tracklist de “Aviary”: