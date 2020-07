Metallica anuncia el lanzamiento del show sinfónico “S&M2”

Con el objetivo de conmemorar los 20 años del mítico show “S&M” (1999), es que Metallica volvió a reunirse en septiembre del año pasado con la San Francisco Symphony para ofrecer el show “S&M2“, que luego de tener una pasada limitada por cines, ahora tendrá su lanzamiento en multiples formatos el próximo 28 de agosto. La gran novedad de esto, es que la banda interpretó varias canciones que fueron publicadas posterior al show original, todo esto, con arreglos sinfónicos.

Fueron dos noches en el Chase Center de San Francisco que los fanáticos podrán revivir bajo este concierto, el que también incluirá material adicional detrás de cámaras, así como entrevistas. Para ir adelantando el lanzamiento, la banda publicó dos tracks de los conciertos, “All Within My Hands” y “Nothing Else Matters“, que puedes revisar más abajo.

Para quienes deseen adquirirlo, la banda habilitó la preventa de este lanzamiento en una amplia variedad de formatos que puedes revisar ACÁ. Si aún no te decides, puedes revisar a continuación todos los detalles del álbum tales como su tracklist, portada, trailer, y los primeros dos tracks que la banda liberó del show.

Tracklist del Set I:

The Ecstasy Of Gold (Ennio Morricone cover) (performed by the San Francisco Symphony) The Call Of Ktulu For Whom The Bell Tolls The Day That Never Comes The Memory Remains Confusion Moth Into Flame The Outlaw Torn No Leaf Clover Halo On Fire

Tracklist de “Set II”:

Scythian Suite, Op.20, Second Movement (Sergei Sergeyevich Prokofiev cover) (performed by the San Francisco Symphony) Iron Foundry (Alexander Mosolov cover) (live debut) The Unforgiven III (performed by the San Francisco Symphony) All Within My Hands (acoustic) (Anesthesia) Pulling Teeth (bass part performed by San Francisco Symphony bassist) Wherever I May Roam One Master Of Puppets Nothing Else Matters Enter Sandman (with “The Frayed Ends Of Sanity” outro)

Mira el trailer, y los primeros dos tracks liberados, a continuación: