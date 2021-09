Melvins publica versión acústica de “Revolve”

Esta semana, el 17 de septiembre en concreto, se conmemoran 30 años desde el lanzamiento de “No More Tears“, álbum de Ozzy Osbourne en donde está presente la canción “Hellraiser“, que hoy recibe un tratamiento especial al lanzarse una nueva versión de esta. Se trata de un corte alternativo del single interpretado por Ozzy Osbourne junto a Lemmy Kilmister, el que básicamente mezcla la versión presente en el LP con la que Motörhead publicó en el álbum “March Ör Die” de 1992.

“Espero que todos disfruten de la canción. Esta es solo una pequeña forma de honrar a mi amigo Lemmy. Sharon y yo hablamos siempre sobre lo mucho que lo extrañamos“, indicó Ozzy al referirse a la canción. Recordemos que ambos artistas coescribieron cuatro tracks para este disco, ya que además de “Hellraiser“, compusieron las canciones “Mama, I’m Coming Home“, “Desire” y “I Don’t Want To Change The World“.

Finalmente, este track será parte de una reedición digital del LP que será publicada este viernes a través de plataformas de streaming. Mientras tanto, puedes escuchar el track a continuación: