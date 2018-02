Melvins anuncia nuevo disco: “Pinkus Abortion Technician”

Los norteamericanos de The Voidz (hasta 2017 conocidos como Julian Casablancas + The Voidz) continúan adelantando parte del que será su nuevo larga duración, “Virtue“, el que tiene agendada su salida para el próximo 30 de marzo.

Con los anticipos previos de “Leave It In My Dreams” y “QYURRYUS“, ahora la banda encabezada por el cantante de The Strokes compartió un tercer single del álbum. Se trata de “Pointlessness“, el que se construye en un adictivo in crescendo que incorpora algunos elementos de electrónica.

Puedes escuchar la canción aquí: