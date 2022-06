Megadeth anuncia nuevo disco y estrena canción: “We’ll Be Back”

Luego de mucha anticipación y algunos baches en el camino, Megadeth confirma el esperado lanzamiento de su próximo álbum de estudio. Esto, porque la banda liderada por Dave Mustaine entregó los detalles de “The Sick, The Dying… And The Dead!”, nuevo larga duración que será publicado el próximo 2 de septiembre, y con el que la banda nos presenta un primer adelanto llamado “We’ll Be Back”, que te dejamos al final de esta nota.

Este disco, sucesor de “Dystopia” (2016), fue producido por Mustaine junto a Chris Rakestraw, quien también trabajó en el álbum anterior, y fue grabado por el frontman junto al guitarrista Kiko Loureiro y el baterista Dirk Verbeuren, mientras que el bajista Steve Di Giorgio se encargó de reemplazar a David Ellefson en el estudio luego de su polémica salida de la banda. Eso sí, en el escenario es el ex bajista James LoMenzo quien está a cargo de las cuatro cuerdas.

Según comentó la banda, el álbum tendrá elementos sonoros en la línea de “Peace Sells… But Who’s Buying?” (1986) y “Countdown To Extinction” (1992), lo que se puede apreciar en el primer adelanto y su video dirigido por Rafael Pensado, quien estará a cargo de una trilogía con los clips de los siguientes singles. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del LP.

Tracklist de “The Sick, The Dying… And The Dead!”: