Megadeth anuncia nuevo disco y estrena canción: “We’ll Be Back”

Luego de mucha anticipación y algunos baches en el camino, Megadeth confirma el esperado lanzamiento de su próximo álbum de estudio. Esto, porque la banda liderada por Dave Mustaine entregó los detalles de “The Sick, The Dying… And The Dead!”, nuevo larga duración que será publicado el próximo 2 de septiembre, y con el que la banda nos presenta un primer adelanto llamado “We’ll Be Back”, que te dejamos al final de esta nota.

Tracklist de “The Sick, The Dying… And The Dead!”: