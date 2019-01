Megadeth anuncia nuevo álbum compilatorio: “Warheads On Foreheads”

Este año, Megadeth planea algunas actividades para celebrar sus 35 años, preparando el lanzamiento de un álbum triple que recopilará lo más destacado de su carrera. Este lanzamiento lleva por nombre “Warheads On Foreheads” y será publicado el próximo 22 de marzo, contando con nada más ni nada menos que 35 canciones de su catálogo.

La selección de canciones abarcará todos sus álbumes de estudio, desde “Killing Is My Business… And Business Is Good!” (1985) hasta “Dystopia” (2016), por lo que sin duda será una compilación consistente de la potente carrera de Dave Mustaine y las variadas alineaciones a lo largo de los años.

Te dejamos con el tracklist y la portada a continuación.

Tracklist de “Warheads On Foreheads”:

Disco 1

Rattlehead Mechanix Killing Is My Business…And Business Is Good! The Conjuring Wake Up Dead Devils Island Good Mourning / Black Friday Set The World Afire In My Darkest Hour Holy Wars…The Punishment Due

Disco 2

Hangar 18 Tornado Of Souls Rust In Peace…Polaris Five Magics Take No Prisoners Skin O’ My Teeth Angry Again Symphony Of Destruction Sweating Bullets A Tout Le Monde Train Of Consequences Reckoning Day

Disco 3