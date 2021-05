Megadeth anuncia la salida de David Ellefson

Sigue el camino hacia el nuevo álbum de Red Fang, por lo que la banda hoy presenta un nuevo adelanto con la canción “Why”, que puedes escuchar más abajo. “Arrows” es el LP que la banda publicará el próximo 4 de junio a través de Relapse Records.

Este disco será el sucesor de “Only Ghosts” (2016), y fue grabado en los Halfling Studios de Portland, Oregon, tierra natal del conjunto. La producción, en tanto, corrió por parte de Chris Funk, clásico colaborador del grupo y productor de los álbumes “Murder The Mountains” (2011) y “Whales And Leeches” (2013), segundo y tercer LP del cuarteto, respectivamente, además de dos de sus obras más importantes.

Conoce el single a continuación: