Maynard James Keenan fue acusado de violar a una menor de edad el año 2000

Lamentables noticias se supieron hace algunos días en la red. Y es que Maynard James Keenan, el conocido vocalista de Tool, A Perfect Circle y Puscifer, fue acusado de violar a una menor de 17 años luego de un concierto de A Perfect Circle en la temporada 2000.

La información fue difundida anónimamente a través de Twitter, desde una cuenta verificada como Iwas17HeWas36 (“yo tenía 17, él tenía 36”), la que busca proteger la identidad de la persona que realizó las acusaciones.

Con sólo un hilo donde se describe la situación vivida por la joven, en aquel se explica que la menor fue abusada sexualmente por el músico norteamericano, sin ningún tipo de consentimiento y utilizando de forma malsana su estatus de figura del rock.

Sin que MJK se haya pronunciado sobre el tema aún, este es el crudo relato que expone la denunciante:

Deep breath. I have to anonymously tell this story because I tried to tell it from my real account and couldn’t name him directly out of fear, so I deleted the tweets. Here goes: I was 17 and he was 36. 1/ — Iwas17HeWas36 (@IWas17HeWas36) 23 de junio de 2018

“Respiración profunda. Tengo que contar anónimamente esta historia porque traté de contarla desde mi cuenta real y no pude dar el nombre directamente por miedo, así que borré los tweets. Aquí va: tenía 17 años y él tenía 36 años. Fui a ver A Perfect Circle y NIN en el año 2000 con mi novio de la secundaria. Dejaré la ciudad en un intento de protegerme. Esperábamos esto todo el año, ya que ambos éramos grandes admiradores, adolescentes obsesionados con la buena música.

Estábamos en primera fila y mi novio tenía sus brazos alrededor mío. La banda comenzó. Maynard me notó entre la multitud. No es que importara lo que vestía, pero llevaba una camiseta sin mangas de NIN y pantalones anchos con botas de combate de suela plana. Maynard me vio y arrojó una botella de agua en mi dirección. El hombre a mi lado la atrapó. Mi novio y yo nos reímos y pensamos que eso había sido genial. Minutos después, una mujer rubia, corpulenta, blanca, salió a nuestro encuentro. Ella me miró y me preguntó: “¿Quieres conocer a la banda?”. Le dije: “¿Puedo ir con mi novio?”. La mujer corpulenta dijo: “Sólo tengo un pase. Puedes conocerlos ahora si quieres”. Le dije a mi novio que lo vería en unos minutos y la seguí al backstage. Ella me llevó de vuelta a la zona VIP y nunca la volví a ver.

Maynard estaba sentado en una mesa de picnic y me estaba mirando. NIN aún no había salido a escena, así que pensé que tenía mucho tiempo para conseguir un autógrafo y volver al concierto, y donde mi novio. No tenía una hoja de papel, así que le pedí a Maynard que firmara mi mano. Estaba lista para regresar con mi novio. NIN estaba comenzando y no quería perdérmelo, pero Maynard siguió conversando. Me preguntó cuántos años tenía yo. Le dije: “Tengo 17 años”. Luego dijo: “No puedo hablar contigo aquí, vamos a ver una película” y me alejó de todos y hacia un bus de la gira. Me llevó a una cama en la parte trasera del bus y cerró la puerta. Puso “Pánico y Locura en Las Vegas”. Decidí ver algunos minutos y al menos tener una historia extraña para contarle a mi novio más tarde. Sí, los jóvenes de 17 años pueden ser ingenuos. Esta es la razón por la cual los hombres mayores se dirigen a las adolescentes.

Él comenzó a frotar mi cuello. En este punto guardé silencio. Habló sobre la película, Johnny Depp, y Hunter S. Thompson, mientras comenzaba a quitarse los pantalones. Todo lo que pude hacer fue sentarme allí, mirando la película, sin poder moverme. Me congelé, así que tuvo que mover mi cuerpo a una posición de misionero. Me quitó los pantalones. Se “forzó a sí mismo” porque no hubo ningún intento de “calentamiento”. Menciono esto porque no se trataba de sexo. Esto fue por violarme tan rápido como pudo. Penetró mi vagina sin condón, moviéndose rápidamente, mientras yo estaba allí congelada en un silencio aturdido. Si sueno indiferente es porque ha pasado mucho tiempo y he intentado eliminar todo tipo de miedo o vergüenza que conlleva una violación. No hubo consentimiento. No estaba drogada, estaba sobria. Él no me sedujo, me forzó, aprovechando rápidamente mi estado de parálisis. Me llevó años procesar sus acciones.

Eyaculó en mi torso y no me limpió. Había manchas en la parte superior de mi polera cuando me fui. No recuerdo los minutos siguientes, pero sí recuerdo esto: mi novio me estaba esperando en la entrada donde me habían llevado. Su rostro estaba enfermo de preocupación. No quería alterarlo, así que lo guardé para mí.

Estoy segura de que esto no suena como una violación. Estoy contando esta historia porque en el año 2000 la conversación sobre el consentimiento no existía, al menos no en mi escuela. La violación legal en este estado es 16 y menos. Por suerte para él, se salvó por 1 año. Han pasado 18 años y todavía estoy trabajando en el trauma de ese asalto. #MeTooy #TimesUp han sido una revelación. Espero que todos tengan la oportunidad de sanar. Espero poder sanar. Tal vez contar tu historia es parte del proceso de curación de las víctimas de agresión sexual. Lo mantuve durante años porque sabía que la legión de fanáticos no me iba a creer. Como él eligió no usar condón cuando me violó, también me pegó una cepa de virus del papiloma humano, que afortunadamente no era del tipo canceroso.

Tiempo después, escuché de un amigo que él hacía esto en cada ciudad, en cada concierto. Prefería las niñas menores de edad (o lo más cerca posible de ser menor de edad). Probablemente lo mismo le haya sucedido a muchas niñas menores de edad por este mismo hombre. Una advertencia para Maynard James Keenan y todos los hombres: dejen tranquilas a las niñas menores de edad. No se aprovechen de la bondad y la confianza de una niña. Ella merece mantener su autoconfianza y felicidad para siempre.”