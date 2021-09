Mastodon estrena canción y anuncia nuevo disco: “Hushed And Grim”

La espera se acaba y Mastodon finalmente está de regreso con los detalles de su esperado próximo disco. Se trata de “Hushed And Grim“, producción que será publicada el 29 de octubre, siendo el sucesor de “Emperor Of Sand” de 2017, último disco de material original publicado por el conjunto. Además de este anuncio, la banda también estrenó el sencillo “Pushing The Tides“, que cuenta con un videoclip dirigido por Lorenzo Diego Carrera, y que puedes ver al final de esta nota junto con los detalles del LP.

La banda trabajó con David Bottrill en la producción, mezcla y grabación, las cuales se realizaron en West End Sound, estudio instalado dentro de Ember City, el recinto que la banda utiliza como lugar de ensayo en Atlanta. A continuación te dejamos con la lista de canciones de este doble álbum, su portada, y el adelanto estrenado hoy por la banda.

Tracklist de “Hushed And Grim”: