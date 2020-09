Marty Friedman interpreta cover de Fleetwood Mac junto a miembros de Mastodon, Baroness y Lucifer

Continúa la saga de Dave Grohl con la joven baterista de 10 años, Nandi Bushell, ya que luego de una “Batalla de Bateristas”, ahora el frontman de Foo Fighters acaba de liberar una canción que compuso para la pequeña artista. El track fue publicado a través de las redes sociales de Foo Fighters, donde Grohl con la ayuda de sus hijas interpretan una canción dedicada a Bushell en la que resaltan sus grandes cualidades como baterista a su temprana edad.

Mira el video a continuación:

Ok @Nandi_Bushell….Round 2! Every superhero needs a theme song. Here’s one for you! Mad props to The Grohlettes for the background vocals. pic.twitter.com/js9xBasbpw

— Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2020