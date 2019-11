Martin Barre y Barriemore Barlow llegan a Chile celebrando a Jethro Tull

Un nuevo show se asoma para marzo 2020, ya que Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull, llegará a nuestro país junto a Barriemore Barlow, quien fuera baterista de la banda durante algunos años, celebrando el aniversario 50 de la agrupación con un show en Gran Arena Monticello el próximo 14 de marzo, que tendrá también como invitado al tecladista Adam Wakeman.

La gira “50 Years of Jethro Tull” tendrá a Barre, Barlow, y Wakeman compartiendo escenario con una banda compuesta por Dan Crisp, Alan Thomson, Darby Todd, Becca Langsford y Alex Hart, con quienes interpretarán más de dos horas de los mayores clásicos de la banda como “Aqualung“, “Songs From The Wood“, “Bungle In The Jungle“, “Thick As A Brick“, “Locomotive Breath“, entre muchos otros.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Topticket. Estos son los valores: