Mark Hoppus de Blink-182 revela diagnóstico de cáncer

Journey se ha mantenido muy activo durante los últimos años, pero desde 2011 que no publicaban música nueva. Eso cambia finalmente hoy, ya que la banda estrenó su primer single desde el álbum “Eclipse” (2011) con la canción “The Way We Used To Be“, la que además cuenta con un videoclip animado que puedes ver al final de esta nota.

Cabe señalar que el track también es la primera canción publicada por la más reciente reciente alineación del conjunto con Neal Schon, Jonathan Cain y Arnel Pineda, acompañándose de Randy Jackson, Narada Michael Walden y Jason Derlatka, estos dos últimos haciendo su debut con la banda, mientras que Jackson lo hace regresando tras no grabar con ellos desde “Raised On Radio” de 1986.

Escucha el single a continuación: