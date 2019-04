Marissa Nadler y Stephen Brodsky publican cover de Guns N’ Roses: “Estranged”

Uno de los lanzamientos más esperados de este año es “Droneflower“, álbum colaborativo de Marissa Nadler y Stephen Brodsky que verá la luz el próximo 26 de abril. Luego de compartir la canción “For The Sun“, el dúo ahora publica uno de los dos covers que estarán presentes en el LP, “Estranged“, canción de Guns N’ Roses que fue incluida en su álbum “Use Your Illusion II” (1991).

Escucha el track a continuación: