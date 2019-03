Marissa Nadler y Stephen Brodsky anuncian álbum colaborativo: “Droneflower”

Ya es común ver en la actualidad a distintos artistas haciendo colaboraciones, por lo que no resulta extraño el hecho de que Marissa Nadler, una de las voces femeninas más comentadas del último tiempo, haya unido fuerzas con el músico Stephen Brodsky, conocido por su trabajo en bandas como Cave In o Mutoid Man, para publicar “Droneflower“, álbum que estará disponible el próximo 26 de abril a través de Sacred Bones.

Entre las canciones que componen este trabajo, se encuentran dos covers: “Estranged“, original de Guns N’ Roses, e “In Spite Of Me“, interpretada originalmente por Morphine. Además, el duo acaba de compartir también el primer adelanto de este disco mediante la canción “For The Sun“, la cual puedes escuchar más abajo.

Tracklist de “Droneflower”: